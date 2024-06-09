وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في عين الحلوة

أقامت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" في مخيم عين الحلوة وقفة تضامنية مع أهلها في غزة والضفة والمقاومة ، استنكاراً للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني" بحق أبناء شعبنا الصابرين الصامدين في غزة العزة".

واشاد كل من الشيخ كريم مصطفى عن عصبة "الأنصار"، والمسؤول السياسي لحركة "حماس" في مخيم عين الحلوة خالد زعيتر " ببطولة وصمود أهلنا في غزة والضفة والبطولات التي تسطرها المقاومة والتي كبدت العدو الصهيوني خسائر فادحة للشهر التاسع على التوالي" ، واستنكرا "المجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق النساء والاطفال والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في غزة والحصار الجائر بدعم اميركي غربي وصمت عالمي وعربي واسلامي"، وشددا على" ان هزيمة المحتل الغاصب اصبحت قريبة باذن الله تعالى بفضل صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المظفرة". (الوكالة الوطنية)