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لبنان

حزب الله يُشيّع الشهيد رضوان عيسى في حومين التحتا

Lebanon 24
09-06-2024 | 16:47
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شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة حومين التحتا الشهيد رضوان علي عيسى بموكبٍ حاشد في بلدة حومين التحتا .

 وبعد المراسم التكريمية للشهيد، القى عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فيّاض كلمة قال فيها : " نحن ماضون في هذه المواجهة مع هذا العدو الذي ركب أعلى خيله ولم يترك وسيلة من وسائل الإجرام قتلاً وتدميراً وحرقاً لمزروعاتنا وأحراجنا، إلّا أنّ كلّ ذلك لا يغير في خيارات المقاومة بل إزدادت جاهزية وحضوراً وفعالية وإنّ خيارات شعبنا إزدادت إلتفافاً حول المقاومة".

 ولفت إلى " أنّ العدوّ حاول أن يهرب من الخسائر لكن خسائره ازدادت ولم يبق أمامه إلّا التهديد بالحرب المفتوحة"، مشيراً  إلى " أنّ المقاومة لا تسعى للحرب المفتوحة لكن إذا أراد العدوّ أنّ يفرضها علينا فنقول أهلاً وسهلاً بها".

 وشدّد  على "أنّ المقاومة جهّزت نفسها لكلّ الاحتمالات ومن حقها أن تستخدم كل طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها المعلنة وعير المعلنة المعروفة وغير المعروفة إذا وجب الأمر دفاعا عن لبنان". (الوكالة الوطنية)

 

 

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