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لبنان

تحذير جديد من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-06-2024 | 00:37
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بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات :

عطفاً على الإرشادات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني لتنبيه المواطنين من المخاطر المحدقة بهم في هذه الفترة من السنة، يهم المديرية العامة أن تنبه الى ضرورة توخي الحذر من ترك الأطفال داخل السيارات لفترة طويلة من الوقت، في ظل أشعة الشمس الحارقة، ما قد يعرضهم لمخاطر صحية بالغة الخطورة قد تصل في بعض الحالات الى خطر الوفاة.
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