بعد كلام فرنجية.. مصادر التيار تردّ: "راجعوا الحسابات"

Advertisement

لم يمرّ ،من دون تعليق ،كلام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عن ضرورة ترشيح "التيار الوطني الحرّ" لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للانتخابات الرئاسية انطلاقاً من كونه "الأقوى مسيحياً".وأشارت مصادر في "التيار الوطني الحرّ" الى ان ما قاله فرنجية ينطوي على خطأ في الحسابات، معتبرة ان واقع ارقام انتخابات العام 2022 يثبت ان "التيار" حصد في اقتراع الداخل على زيادة في الاصوات عن "القوات اللبنانية" تقدّر باكثر من 9000 صوت ،في حين ان "القوات" حصدت اصوات المغتربين، وبالتالي فان "التيار" هو الاقوى مسيحيا على الساحة الداخلية.وعن مدى قدرة "التيار" على القبول بترشيح "الأقوى مسيحياً" سألت المصدر: "عندما طرح "التيار" هذه المعادلة لم يقبل بها آنذاك "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المردة"، لأنهما لم يصدقا انهما من الممكن ان يستحوذا على غالبية أصوات المسيحيين، فلماذا يقبلان بها الآن؟"وتابع: "المبدأ خطأ والحسابات خطأ واسطورة القوات الاكثر شعبية وتمثيلاً سقطت منذ زمن وتم فيها تزوير العديد من النتائج".