Advertisement

لبنان

بعد كلام فرنجية.. مصادر التيار تردّ: "راجعوا الحسابات"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-06-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1209903-638536032202952147.jpg
Doc-P-1209903-638536032202952147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يمرّ ،من دون تعليق ،كلام رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عن ضرورة ترشيح "التيار الوطني الحرّ" لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للانتخابات الرئاسية انطلاقاً من كونه "الأقوى مسيحياً".  
Advertisement
وأشارت مصادر في "التيار الوطني الحرّ" الى ان ما قاله فرنجية ينطوي على خطأ في الحسابات، معتبرة ان واقع ارقام انتخابات العام 2022 يثبت ان "التيار" حصد  في اقتراع الداخل على زيادة في الاصوات عن "القوات اللبنانية" تقدّر باكثر من 9000 صوت ،في حين ان "القوات" حصدت اصوات المغتربين، وبالتالي فان "التيار" هو الاقوى مسيحيا على الساحة الداخلية.
وعن  مدى قدرة "التيار" على القبول بترشيح "الأقوى مسيحياً" سألت المصدر: "عندما طرح "التيار" هذه المعادلة لم يقبل بها آنذاك "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المردة"، لأنهما لم يصدقا انهما من الممكن ان يستحوذا  على غالبية أصوات المسيحيين، فلماذا يقبلان بها الآن؟"
وتابع: "المبدأ خطأ والحسابات خطأ واسطورة القوات الاكثر شعبية وتمثيلاً سقطت منذ زمن وتم فيها تزوير العديد من النتائج".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2024-06-10
06:20 | 2024-06-10
06:15 | 2024-06-10
06:12 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24