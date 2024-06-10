هل اخترقت إسرائيل "إنترنت لبنان"؟

أكّدت مصادر معنية في هيئة "أوجيرو" لـ"لبنان24" أنّ الحديث عن إختراق الإنترنت في لبنان من قبل العدو الإسرائيليّ، هو كلامٌ عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ الفرق الفنيّة التابعة لـ"أوجيرو" تعمل بشكلٍ مُستمر على رصد ومتابعة وضع الشبكة، وهي جاهزة للتدخل التقني الفوري في حال حصول أي طارئ. ولفتت المصادر إلى أنَّ شبكة الخليوي في لبنان تعملُ بشكل طبيعي ولم يُسجل عليها أي اختراق، موضحة أنّ الشبكة الأرضية التابعة لـ"أوجيرو" محميّة ولم يجرِ رصدُ أيّ حركة "غير طبيعية" على خطوطها أو حتى على خوادم الهيئة.وأشارت المصادر إلى أنَّ الفرق الفنيّة التابعة لـ"أوجيرو" تعمل بشكلٍ مُستمر على رصد ومتابعة وضع الشبكة، وهي جاهزة للتدخل التقني الفوري في حال حصول أي طارئ.

وعن الخطة التي وضعتها "أوجيرو" في حال حصول أي عدوانٍ إسرائيلي مُحتمل على لبنان، قالت المصادر: "نحنُ حاضرون وجاهزون وخطتنا موجودة لكن لا يمكن الكشف عنها. ما نستطيع قوله هو إننا نتمنى عدم حصول أي عدوانٍ على لبنان، ولكن إن حصل هذا السيناريو السيء، عندها فإننا جاهزون لمواصلة تأمين الإتصالات والإنترنت بالطرق التي نراها مناسبة".