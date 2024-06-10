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لبنان

هل اخترقت إسرائيل "إنترنت لبنان"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-06-2024 | 01:45
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أكّدت مصادر معنية في هيئة "أوجيرو" لـ"لبنان24" أنّ الحديث عن إختراق الإنترنت في لبنان من قبل العدو الإسرائيليّ، هو كلامٌ عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.
ولفتت المصادر إلى أنَّ شبكة الخليوي في لبنان تعملُ بشكل طبيعي ولم يُسجل عليها أي اختراق، موضحة أنّ الشبكة الأرضية التابعة لـ"أوجيرو" محميّة ولم يجرِ رصدُ أيّ حركة "غير طبيعية" على خطوطها أو حتى على خوادم الهيئة.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ الفرق الفنيّة التابعة لـ"أوجيرو" تعمل بشكلٍ مُستمر على رصد ومتابعة وضع الشبكة، وهي جاهزة للتدخل التقني الفوري في حال حصول أي طارئ.
وعن الخطة التي وضعتها "أوجيرو" في حال حصول أي عدوانٍ إسرائيلي مُحتمل على لبنان، قالت المصادر: "نحنُ حاضرون وجاهزون وخطتنا موجودة لكن لا يمكن الكشف عنها. ما نستطيع قوله هو إننا نتمنى عدم حصول أي عدوانٍ على لبنان، ولكن إن حصل هذا السيناريو السيء، عندها فإننا جاهزون لمواصلة تأمين الإتصالات والإنترنت بالطرق التي نراها مناسبة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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