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لبنان

بسبب "التشفيط".. إشكال يتطور إلى إطلاق نار في المنية

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:15
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وقع اشكال فردي ليل امس الأحد في منطقة حي البراكس - بحنين المنية بين كل من المدعو "ر.ل" فلسطيني الجنسية من جهة وبين "ح.ش" و "خ.ش" من جهة اخرى، تطور الى قيام الاول بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربي ليرد عليه بالمثل المدعو "ح.ش" بإطلاق النار من رشاش حربي في الهواء من دون وقوع اصابات وفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية "تشفيط" سيارة.

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