هذا الأمر وحده يلجم الغطرسة الإسرائيلية

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ذكرّتني المناوشات الحامية بين مقاتلي "حزب الله" ومسلحي الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية بحرب خطوط التماس بين اللبنانيين، والتي قسّمت بيروت إلى بيروتين، شرقية وغربية، وأدّت إلى خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات على طول جانبي خطوط النار، والتي لم تؤدّ إلى أي خرق لها لا من هذه الجهة ولا من تلك، وأقتصر أذاها على المقاتلين الذين سقطوا على جبهات المتاريس المتقابلة، والتي انتهت في نهاية الأمر إلى معادلة "لا غالب ولا مغلوب"، وإلى وثيقة وطنية كان من أهمّ ما فيها أنها أوقفت الحرب، وأدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة لم تخلُ من مناوشات غير عسكرية، وإن كان البعض يرى في امتلاك "حزب الله" سلاحًا غير شرعي مخالفة واضحة وتجاوزًا لما ورد في وثيقة اتفاق الطائف لجهة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها من قوى الأمر الواقع.ويلاحظ المراقبون في هذا الإطار أن ما ينتج عن الحرب الدائرة في الجنوب هو المزيد من الشهداء، سواء أكانوا من بين مقاتلي "حزب الله"، الذي يتولى المسؤولية الرئيسية للجبهات على طول الخطّ الأزرق أو من بين المدنيين، الذين يسقطون يوميًا جرّاء الغارات، التي تشنّها مسيرّات العدو، مع ما ينتج عن هذه الاعتداءات من تدمير شامل للقرى الحدودية وإحراق أراضٍ شاسعة من حقول الزيتون وكروم العنب والزراعات الموسمية.صحيح أن الوضع في شمال إسرائيل، على رغم التكتم الكبير، ليس أفضل مما هو عليه الوضع في جنوب لبنان، إن لم يكن أسوأ. وهذا ما يعترف به بعض سكّان المستوطنات الشمالية، الذين لم يغادروها كحال كثيرين من أهالي القرى الجنوبية، ولكن هذا الوضع المأسوي في المقلب الآخر لم يردع إسرائيل عن مواصلة حرب الابادة ضد فلسطينيي غزة، وقد سقط لهم آلاف الشهداء، ودُمرّت المنازل، ودُكّت المستشفيات والمدارس ومأوي العجزة ودور العبادة.فإذا ما قيست قيمة الخسائر البشرية والمادية، سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، بالنتائج النهائية لهذه الحرب الضروس، فإن ميزان المعادلات القائمة لن تتساوى دفتاه مع ما يمكن أن يسفر عن هذه الحرب من نتائج ميدانية وسياسية. فلا إسرائيل قادرة على كسر حركة "حماس" و"حزب الله" بالقوة الصاروخية، ولا هذا ولا تلك قادرتان أيضًا على أن تلجما الغطرسة الإسرائيلية، أو أن تحدّا من أطماعها التوسعية، إلا في حال نجحت الولايات المتحدة الأميركية في وضع حدّ للحال الهستيرية، التي تطبع حكومة نتنياهو وتصرفاتها، والتي ستؤدّي في نهاية المطاف إلى اعتراف تل أبيب بـ "حلّ الدولتين" في فلسطين، وإلى التسليم بمبدأ تثبيت ترسيم الحدود البرّية مع لبنان بما يضمن حالًا من الاستقرار النسبي، سواء في القطاع أو على الحدود اللبنانية الجنوبية.وحيال كل هذه المعطيات ثمة رأيان داخل البيئة السياسية اللبنانية: الأول خاص بمحور "الممانعة"، ويقول بأن إسرائيل لا تفهم إلا بلغة النار والحديد، وهي ستضطّر في نهاية الأمر إلى الاعتراف بما حققته حركة "حماس" في القطاع، وما أنجزته "المقاومة الإسلامية" انطلاقًا من الجنوب، وستكون مجبرة نتيجة ما يلحق بها من هزائم على كل المستويات، المادية والمعنوية، على التنازل بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه لولا تضحيات المقاومين في قطاع غزة وجنوب لبنان لما أمكن التوصّل إلى الأهداف المرجوة، والتي ستتبلور معطياتها في ضوء ما يمكن أن تفرضه واشنطن على تل أبيب من شروط لقبولها بالسير بالتسوية، التي سبق أن طرحها الرئيس الأميركي.أمّا أصحاب الرأي الآخر المتمثّل بقوى "المعارضة" فيرون أن فتح جبهة الجنوب لمساندة أهالي غزة لم تؤدِّ سوى إلى تدمير القرى الحدودية وخسارة "حزب الله" خيرة شبابه، من دون التوصّل إلى النتائج المتوخاة، وهي تخفيف الضغط العسكري عن غزة.