في البازورية... رسالة تُنذر سكان منزل بالإخلاء!

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تلقى احد المواطنين في بلدة البازورية، قضاء صور، فجرا، رسالة عبر تطبيق واتساب، تطلب منه بإخلاء السكان من مبنى مؤلف من اربع طبقات قرب محطة للمحروقات، لان المبنى على وشك التفجير، بحسب ما أفاد مراسل "الجديد".وقد أخلا السكان المنطقة، فيما أقفلت المدارس الخاصة والرسمية في البلدة ومحيطها، ومنها مدرستا اجيال المستقبل والسراج التي كان مقرراً اجراء امتحانات آخر السنة فيها.