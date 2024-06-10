Advertisement

لبنان

معاناة خرساء.. حتى الحيوانات تدفع ثمن ويلات الحرب

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
10-06-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1209925-638536057670402528.jpg
Doc-P-1209925-638536057670402528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدّت الحرب في غزة وجنوب لبنان إلى خلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية، لم تسلم من تداعياتها حتى الحيوانات بسبب قلة الغذاء والرعاية اللازمة لها.وحشية الحرب غرزت أنيابها في كل الكائنات التي تتنفس، هناك ضحايا لا أحد يسمع أنينها في القرى التي أصبحت شبه مهجورة من سكانها بسبب نزوحهم القسري بحثاً عن الأمان في ظل حرب طالت إلى أجل غير مسمى.
Advertisement
كثير من الدراسات التي أجريت في هذا الصدد اتفقت على أن الحروب تؤثر في أعداد الحيوانات، بل إنها تشكل تهديدًا لأنواع بأسرها في بعض الأحيان، حيث تنخفض أعداد الأنواع الحية خلال الحروب نتيجة عدة عوامل، منها صيد الحيوانات للاستفادة من لحومها لإطعام المسلحين واللاجئين والسكان. وما يزيد الأمر سوءًا هو انسحاب المنظمات المدافعة عن الحيوان مع بدء تبادل إطلاق النار.
اضطرت هبة التي تسكن في جنوب لبنان إلى ترك عصافيرها وكلبتها في المنزل، فقد شكّلت معاناة الحيوانات المنزلية خلال الحرب الأخيرة مصدر حزن إضافي لهبة على غرار كثيرين من سكان المنطقة.
وقالت هبة "اضطرت عائلتي لإخلاء المنزل بعد أن تلقت اتصالاً تحذيرياً بضرورة المغادرة، لأن الطائرات الإسرائيلية ستقصف مقر مكتب حزبي مجاور لهم".
ولفتت إلى أن " 30 في المائة من الحيوانات قتلت وأن ما تبقى منها أما أصيب في الحرب والآخر مرض بفعل الجوع نتيجة تدمير الاحتلال الأقفاص والطعام الذي كان بداخلها".
وتقول الشابة العشرينية رياسة اسماعيل، إبنة الجنوب التي تعهدت على مسؤوليتها القيام بمهمة إطعام الكلاب المشردة، أن "العمل الذي تقوم به يخفف من استشراس الكلاب، الذي ينتهي في نهاية المطاف بقتلها، وهذا ما حصل بعد حرب تموز".
وتروي رياسة: "الكلاب دائمًا تصرخ بصوت عالٍ من الخوف والجوع. وأشعر بالحزن ولهذا أجازف بالذهاب إلى محيط القصف لأضع لها الطعام في أقرب مسافة ممكنة".
وقالت "باتت الوجبة الوحيدة لهذه القطط والكلاب هي جثث الطيور المتحللة في الطرقات وتلك التي ألقاها أصحابها في النفايات مثل القطط المنزلية أو الحمام والعصافير التي لم يجد أصحابها طعاما لها فنفقت جوعاً".
وتشير إلى أنها "تعمل على جمع هذه الكلاب وإطعامها، والاهتمام بها صحياً حتى يتمكن أصحابها من استعادتها بعد انتهاء الحرب".
وخلال الشهرين الماضيين، حذر العديد من المنظمات الحقوقية والأممية من المجاعة في قطاع غزة، بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع.
وأكدت تلك المنظمات على إن الحيوانات في غزة تموت وتمرض كل يوم تحت تأثير الجوع والضعف وفقر الدم وغياب الطعام.
وناشدت كافة الأطراف القادرة على تغيير هذا الوضع المأساوي بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه الحيوانات المظلومة.
لذلك، حتى الحيوانات لا تحب الحرب، لأنها تؤذيها وتتسبب في انقراضها، فتصاب بأزمات نفسية تماما كما البشر الأبرياء الذين يموتون ويهاجرون فرارا من القتل والقهر والجوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2024-06-10
06:20 | 2024-06-10
06:15 | 2024-06-10
06:12 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24