Advertisement

لبنان

صباح اليوم... هذه البلدات الجنوبية تعرضت لقصف اسرائيلي

Lebanon 24
10-06-2024 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1209933-638536067819287613.jpg
Doc-P-1209933-638536067819287613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت صباح اليوم، بلدة ميس الجبل وعيتا الشعب من جهة بلدة حانين، لقصف مدفعي معاد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يطال منطقة المربعة في حانين
lebanon 24
10/06/2024 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اطراف الناقورة بشكل متقطع منذ السابعة صباحاً
lebanon 24
10/06/2024 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون
lebanon 24
10/06/2024 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هي الثامنة له في المنطقة.. بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة للدفع قدماً باقتراح هدنة غزة
lebanon 24
10/06/2024 13:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24

متقطع

لمنطقة

المربعة

حانين

صباحا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2024-06-10
06:20 | 2024-06-10
06:15 | 2024-06-10
06:12 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24