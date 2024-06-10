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لبنان

الهيئة العليا للاغاثة وزعت عبوات من الحليب على اطفال البداوي

Lebanon 24
10-06-2024 | 02:23
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جال الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في منطقة البداوي بدعوة من فريق "خير وخدمة"، ووزع خلال جولته عبوات من الحليب على أطفال المنطقة والجوار وسط ترحيب من الاهالي الذين شكروا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللّواء خير لفتتهما الكريمة.
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