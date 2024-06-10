رداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على اعتداءات الجيش ‏‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف عناصر الحزب اليوم مبنيين يتمركز بهما جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏

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