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لبنان

رداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:24
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه ورداً على اعتداءات الجيش ‏‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف عناصر الحزب اليوم  مبنيين يتمركز بهما جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏
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