ياسين: الحوار أساسي لإعادة انتظام المؤسسات عبر انتخاب الرئيس

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اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين في حديث اذاعي "اننا ما زلنا في دوامة الفراغ وغياب وضوح الحل في الاستحقاق الرئاسي، على الرغم من المبادرات المطروحة من جهات داخلية وخارجية، معتبراً ان الحوار أساسي لإعادة انتظام المؤسسات عبر انتخاب رئيس للجمهورية ليقود في ما بعد الحوار بين المكونات كافة".وأكد ان "لا حلول بعد نهائية للانهيار المالي وواقع المصارف"، داعياً الى "وجوب العمل الجدي لإصدار قوانين تعيد الانتظام للقطاع المصرفي، قائلاً ان ذلك ليس بالسهل وفيه الكثير من الخسائر".وحذّر من "البقاء على هذا المنوال من المراوغة لأنه سيحتم غياب توزيع الخسائر بشكل عادل، ما قد يطيح بالطبقة الوسطى في لبنان التي تلاشت اساساً قدرتها في الاعوام الماضية، وتلاشت مداخيلها".