Advertisement

لبنان

الاحرار: بأي حق تقوم الدولة بتحميل المواطن تقصيرها؟

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1209976-638536130237283156.jpg
Doc-P-1209976-638536130237283156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف حزب "الوطنيين الأحرار "، في بيان، "لما نشهده من معاناة وإذلال للمواطن عند شباك دفع رسوم الميكانيك، بعد إقفال أبواب النافعة لأشهر طويلة، استحال معه القيام بأي من المعاملات الأساسية".
وسأل:"فبأي حق تقوم الدولة بتحميل تقصيرها وأخطائها إلى المواطن، إذ كيف يجوز ان يسأل المواطن عن أوراق تسجيل آلية او دفتر سوق مباشرة بعد طول إقفال؟ وكيف تفرض غرامات على التأخير في تسديد رسوم الميكانيك في هكذا ظروف؟".
Advertisement
وقال:"علاوة على ذلك، من المفترض ان يستوفى رسم الميكانيك لصرفه على صيانة الطرق والإنارة والإشارات الضوئية وما شابه، غير ان جباية الدولة للرسوم دون اعطاء بدائل تبدو في واقع الحال اشبه بخوة، تضاف إلى بدعة رسم الملصق الإلكتروني الذي يستوفى بطريقة احتيالية دون مسوغ قانوني، ما يجعلنا نتسآل عن الوجهة التي تذهب اليها هذه الأموال المجباة بحجة القانون؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2024-06-10
06:34 | 2024-06-10
06:20 | 2024-06-10
06:15 | 2024-06-10
06:12 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24