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لبنان

بمناسبة عيد الأضحى... مذكرة بإقفال القطاع التربوي والجامعي

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:55
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المذكرة رقم 87/م/2024 المتعلقة بإقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد الخاصة والرسمية في دوامي قبل وبعد الظهر بمناسبة عيد الاضحى المبارك . وجاء فيها :
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"بناء على  المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،

استناداً الى احكام المرسوم الرقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية) ،

بناء على القرار الرقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،

بناء على المذكرة الادارية الرقم 19/2024 تاريخ 7/6/2024 المتضمنة اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسلة عيد الاضحى المبارك يومي الاثنين والثلثاء في 17 و18/6/2024،

استناداً الى ما تقدم، تقفل الجامعات والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة في دوامي قبل وبعد الظهر،اعتباراً من صباح الاثنين الواقع فيه 17 حزيران 2024  ولغاية مساء الاربعاء الواقع فيه 19 حزيران 2024 ،

وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عالياً جهودهم وتفانيهم في سبيل اعلاء شأن التربية".
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