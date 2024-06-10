"جمعية احياء التراث": هدف العدو محو الآثار والقضاء على التراث

رأى رئيس "الجمعية العاملية لاحياء التراث في الجنوب" الشيخ قاسم المصري في بيان، ان "العدو الإسرائيلي استهدف بقصفه لبلدة الطيبة الحدودية جامع البلدة الديني والاثري والتراثي، وان إسرائيل تدمر التراث والتاريخ في المنطقة الحدودية الذي يحفظه القانون الدولي"، مؤكدا اننا "في الجمعية نعمل على توثيق هذه الاعتداءات على المواقع الدينية والتراثية في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي، تمهيدا لتقديمها لوزارتي الثقافة والسياحة لانها أماكن اثرية ومواقع دينية سياحية".

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وقال: "لم يكتف العدو الإسرائيلي بتدمير المنازل والاقتصاد والسياحة والزراعة في المنطقة الجنوبية الحدودية، بل امتدت ايديه الى الاعتداء على التراث والتاريخ الجنوبي والمعالم الثقافية والمكتبات العاملية، والتي تحوي الكتب القديمة والمخطوطات من خلال الغارات على العديسة وميس الجبل والحوزة العلمية وحسينية الامام الرضا ، وحسينية أبا ذر والجبانة فيها والنادي الحسيني في حولا، وجامع البلدة ودور العبادة والمقابر وجبانات بليدا، كما الحقت غاراته الجوية اضرارا بمقام النبي بن يامين الديني والتراثي والمعماري والتاريخي، والذي يعود لمئة سنة في بلدة محيبيب وهو مزار ديني وسياحي يقصده الزوار من سوريا والعراق وجبل عامل".

ختم: "يهدف العدو الى محو الاثار والقضاء على التراث الجنوبي الإسلامي والمسيحي، بعد الحاقه الاضرار بكنيسة علما الشعب التراثية والدينية وهي مزار لاهالي البلدة والجوار فضلا عن أماكن عبادة في المنطقة ومكاتب ومخطوطات اثرية وثقافية وتراثية ودينية".