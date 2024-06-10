Advertisement

لبنان

"جمعية احياء التراث": هدف العدو محو الآثار والقضاء على التراث

Lebanon 24
10-06-2024 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1209984-638536141206429909.jpeg
Doc-P-1209984-638536141206429909.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس "الجمعية العاملية لاحياء التراث في الجنوب" الشيخ قاسم المصري في بيان، ان "العدو الإسرائيلي استهدف بقصفه لبلدة الطيبة الحدودية جامع البلدة الديني والاثري والتراثي، وان إسرائيل  تدمر التراث والتاريخ في المنطقة الحدودية الذي يحفظه القانون الدولي"، مؤكدا اننا "في الجمعية نعمل على توثيق هذه الاعتداءات  على المواقع الدينية والتراثية في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي،  تمهيدا لتقديمها لوزارتي الثقافة والسياحة لانها أماكن اثرية ومواقع دينية سياحية".   
Advertisement
وقال: "لم يكتف العدو الإسرائيلي بتدمير المنازل والاقتصاد والسياحة والزراعة في المنطقة الجنوبية الحدودية، بل امتدت ايديه الى الاعتداء على التراث  والتاريخ الجنوبي والمعالم الثقافية والمكتبات العاملية، والتي تحوي الكتب القديمة والمخطوطات من خلال الغارات على العديسة وميس الجبل والحوزة العلمية وحسينية الامام الرضا ، وحسينية أبا ذر والجبانة  فيها والنادي الحسيني في حولا، وجامع البلدة  ودور العبادة  والمقابر وجبانات بليدا،  كما الحقت غاراته الجوية اضرارا بمقام النبي بن يامين الديني  والتراثي والمعماري  والتاريخي، والذي يعود لمئة سنة  في بلدة محيبيب وهو مزار ديني وسياحي يقصده الزوار من سوريا والعراق وجبل عامل".
ختم: "يهدف العدو الى محو الاثار والقضاء على التراث الجنوبي الإسلامي والمسيحي، بعد الحاقه الاضرار بكنيسة علما الشعب التراثية والدينية وهي مزار لاهالي البلدة والجوار فضلا عن أماكن عبادة في المنطقة ومكاتب ومخطوطات اثرية وثقافية وتراثية ودينية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2024-06-10
06:34 | 2024-06-10
06:20 | 2024-06-10
06:15 | 2024-06-10
06:12 | 2024-06-10
06:10 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24