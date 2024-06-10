المرتضى استقبل رئيس بلدية طرابلس وتداول معه شؤونًا عامة

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الميناء-طرابلس رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وتداول معه شؤونًا عامّة مرتبطة بالواقع العام في المدينة والتحديّات التي يواجهها المجلس البلدي، وفي سبل المضي قدماً في النشاطات الثقافية في طرابلس.

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