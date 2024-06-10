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لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة مشكلة الطوابع المالية

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:23
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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة مناقشة موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال.
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