بالأسلحة المُناسبة.. "الحزب" يستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون

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أعلن حزب الله في بيان انه رداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف عناصره يوم الاثنين ‏10-06-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.‏