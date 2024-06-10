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لبنان

بالأسلحة المُناسبة.. "الحزب" يستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:28
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أعلن حزب الله في بيان انه رداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف عناصره يوم الاثنين ‏10-06-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.‏
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