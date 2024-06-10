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لبنان

للمرة الثانية... الحاج حسن: تعرض مكتب بنت جبيل في وزارة الزراعة للاعتداء الاسرائيلي

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:35
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس":"منذ تسعة أشهر يقصف العدو الاسرائيلي الثروتين النباتية والحيوانية اللبنانية بقذائف الفوسفور، ويوم أمس تعرض مكتب بنت جبيل في وزارةالزراعة للاعتداء للمرة الثانية. سنبقى إلى جانب أهلنا وعلى وجه الخصوص المزارعين المقاومين على طول الحدود مع فلسطين العربية المحتلة".
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