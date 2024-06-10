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لبنان

يديره سوري.. إقفال محل غير شرعي في الجنوب (صور)

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:34
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أجرت دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبة الجنوب بجولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون وبالنتيجة تم اقفال محل خياطة في بلدة العاقبية سنتر نزيه عيد يديرها أحد السوريين بطريقة غير شرعية بالشمع الاحمر وتم توقيفه، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.
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