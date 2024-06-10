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لبنان

لقاءات ميقاتي في السرايا

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:52
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا اليوم مع كل من وزير المال يوسف خليل، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
 
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كما استقبل النائب حيدر ناصر.
 
 



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