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لبنان

باسيل من عين التينة: للعمل مع الجميع كي نؤمن انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:10
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
 
وبعد اللقاء، قال باسيل: "تكلمنا عن التشريعات الضرورية التي من الممكن أن نتعاون بخصوصها، أبرزها ملف النزوح بالاضافة إلى موضوع الاصلاحات".
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وعن ملف الاستحقاق الرئاسي، رأى باسيل أنه "يجب عدم ربط الرئاسة بالجنوب وغزة، ومن ينتظر التسوية، فإن هذا الانتظار هو غير عقلاني ومحسوب"، مضيفا: "لا يمكننا انتخاب رئيس من دون تفاهم على رئيس توافقي، ولهذا طرحت فكرة التشاور أو التحاور بين اللبنانيين".
 
وتابع: "أن لا أحمل مبادرة، إنما هدفنا هو أن نسعى ونعمل مع الجميع كي نؤمن انتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
ورداً على كلام رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، قال باسيل: "من يريد أن يطرح نفسه رئيساً أو سمير جعجع، بدكن يعرف يحسب صحّ ويعرف مين الأول، كنا بواحد ما بيعرف يعدّ صرنا بتنين".
 
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