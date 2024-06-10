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لبنان

وصول ميقاتي إلى الأردن للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة"

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:12
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" الذي سوف يعقد اليوم وغدا، بدعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. 
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وقد وصل رئيس الحكومة الى مطار الملكة علياء في عمان على رأس وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير البيئة ناصر ياسين.
 
واقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي ،أمين عمان يوسف الشواربة ومحافظ العاصمة  ياسر العدوان ، والسفير اللبناني لدى الاردن يوسف اميل رجي.
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