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لبنان

وفد برلماني ليتواني في مجلس النواب

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:39
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زار وفد برلماني ليتواني مجلس النواب، والتقى رئيس لجنة الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، كما التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله.
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