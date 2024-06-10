التجهيزات التجسسية الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ الحزب

أعلن حزب الله في بيان استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة، اليوم عند الساعة 11:00.

وأكّد الحزب إصابة التجهيزات إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏