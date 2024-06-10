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لبنان

التجهيزات التجسسية الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ الحزب

Lebanon 24
10-06-2024 | 05:48
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أعلن حزب الله في بيان استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة، اليوم عند الساعة 11:00.
 
وأكّد الحزب إصابة التجهيزات إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏
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