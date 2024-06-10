هذا ما بحثه حمية مع زواره اليوم

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، النائب جميل عبود، وبحث معه في شؤون إنمائية مناطقية، ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس.



وخلال الاجتماع، أكد حمية أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها، لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية ، ومنها في طرابلس ، ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة ".

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وعند الظهر، التقى حمية مع النائبين وليد البعريني وأحمد رستم ، على رأس وفد من اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط ، حيث عرض معهما شؤونا إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في نطاق اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط في عكار. وخلال الاجتماع، أكد حمية أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها، لتقوم بالكشف تباعاً على الطرقات الأساسية ، ومنها في طرابلس ، ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفقاً للإعتمادات المتوافرة ".وعند الظهر، التقى حمية مع النائبين وليد البعريني وأحمد رستم ، على رأس وفد من اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط ، حيث عرض معهما شؤونا إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في نطاق اتحادي بلديات الدريب الغربي والأوسط في عكار.

وأكد حمية أن "الفرق المكلفة تقوم بالكشف تباعاً على طرقات المحافظة، والتي يُصار على إعداد ملفاتها تباعاً وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".