علامة: مستقبل الصحة يتطلب المشاركة في كل القطاعات

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اعتبر النائب فادي علامة كلمة أن "مستقبل الصحة يتطلب المشاركة في كل القطاعات".كلام علامة جاء خلال مشاركة إتحاد المستشفيات العربية برئاسة علامة في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الذي عقد برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا برئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، في حضور وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، في معرض المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة.وقد نظم إتحاد المستشفيات العربية بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية المصرية، يوماً علمياً تخلله جلسات تمحورت حول تشكيل مستقبل الصحة والرعاية والسياحة الصحية والرقمية.كما أدار حواراً مفتوحاً عن "خارطة الطريق نحو استدامة الرعاية الصحية في المستقبل" مع الخبراء الدكتور حميد رافاغي من منظمة الصحة العالمية، رئيس قطاع الإستدامة الصحية في الإتحاد الدكتور بسام القديسي والدكتورة نرمين عاشور من الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، "بهدف تسليط الضوء على أهمية مواجهة تحدي تغير المناخ ودعم رحلة المستشفيات نحو الاستدامة".وصدرت توصيات أوصت بضرورة "وضع اللوائح اللازمة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين قادة ومديري المستشفيات، ليكون للعالم العربي مستشفيات آمنة، مستدامة، وذكية".