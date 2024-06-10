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لبنان

فوق النبطية وصيدا.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي!

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:15
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خرق الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الاولى وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم الأثنين، جدار الصوت على دفعتين فوق منطقتي النبطية واقليم التفاح محدثًا دويًا قويًا.

كما خرق طيران العدو الاسرائيلي  جدار الصوت فوق منطقة صيدا، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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