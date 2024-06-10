أمن الدولة تدهم أفراناً في الشمال

دهمت دوريّة من أمن الدّولة في الشّمال، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، عدداً من الأفران في طرابلس والمنية، حيث وجدت كميّة من ربطات الخبز دون الوزن المحدّد من وزارة الاقتصاد، وأخرى غير مخصّصة للبيع، فتم تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين من أصحاب تلك الأفران، وتوجيه إنذارات لآخرين.

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