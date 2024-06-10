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لبنان
أمن الدولة تدهم أفراناً في الشمال
Lebanon 24
10-06-2024
|
06:34
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دهمت دوريّة من أمن الدّولة في الشّمال، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، عدداً من الأفران في طرابلس والمنية، حيث وجدت كميّة من ربطات الخبز دون الوزن المحدّد من وزارة الاقتصاد، وأخرى غير مخصّصة للبيع، فتم تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين من أصحاب تلك الأفران، وتوجيه إنذارات لآخرين.
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