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لبنان

خالفوا التسعيرة الرسمية.. محضرا ضبط جنوباً بحق اصحاب مولدات

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:42
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قبيل عيد الاضحى المبارك، جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنفيذا لخطة عمل الرقابة الموسمية، في مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير في الهلالية وحارة صيدا وسينيق والغازية، وذلك للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين ، كما تم سحب عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية. 
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 وفي سياق اخر، تمت متابعة شكاوى على اصحاب المولدات في بلدة القليلة، ونظم محضرا ضبط بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط وتمنعوا عن اعطاء ايصالات مفصلة للزبائن.
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