"الحزب" يُشعل شمال "إسرائيل" مُجددًا.. مسيّرات اخترقت الدفاعات ووصلت إلى هدفها

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات بدون طيار انطلقت من لبنان إلى إسرائيل وتم اعتراض اثنتين منها وسقطت اثنتان في منطقة كابري.

وكان قد سبق ذلك دوي صفارات الانذار في الجليل الأعلى ومستوطنات محيطة ، حسب الإعلام الإسرائيلي، حيث تم إغلاق الطريق 70 من مفترق "غات كاليل" وحتى "كابري" قرب الحدود مع لبنان.

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وأكّدت المعلومات أن إحدى هذه المسيّرات سقطت في قاعدة عسكرية قرب مقبرة نهاريا.

وقد ترافق هذا الحدث مع إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وأشارت مصادر طبية إسرائيلية إلى إصابة شخص بجروح طفيفة بشظايا إحدى المسيرات.