الراعي استقبل كيشيشيان في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، وجرى عرض الاوضاع الراهنة اضافة الى العلاقات المسكونية بين الكنيستين.

Advertisement