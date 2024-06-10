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لبنان

بسرب من الطائرات.. "الحزب" يشنّ هجومًا جويًا على مواقع إسرائيلية

Lebanon 24
10-06-2024 | 07:03
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أعلن الحزب عن شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية، على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدتي عيترون ومركبا.
 
وحسب البيان فقد استهدف الحزب، أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح. ‏
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