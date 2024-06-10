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لبنان

اعلامية تتقدم بادعاء أمام النيابة العامة التمييزية

Lebanon 24
10-06-2024 | 07:26
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تقدمت الإعلامية مايا هاشم بوكالة المحاميين ديالا شحادة وإيلي كيرللس، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية اتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق عدد من الأشخاص وأصحاب منصات إلكترونية ومجموعات ناشطة عبر تطبيق الواتساب بجرائم "القدح والذم والتشهير والإيذاء المقصود والتحريض على القتل والافتراء الجنائي"، وذلك على خلفية نشر المدعى عليهم أخبارا كاذية وتعميمها وترويجها بشكل مدروس وممنهج، تزعم أن الأجهزة الأمنية أوقفت المدعية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. 
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وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار هذه الشكوى على قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، لإجراء التحقيقات الأولية وتبيان كامل هويات المّدعَى عليهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. (الوكالة الوطنية)
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