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لبنان

مسؤول حكومي إسرائيلي يتحدث عن الحرب مع لبنان.. هذا ما قاله!

Lebanon 24
10-06-2024 | 07:31
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أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي أن "تصريحات قادتنا كانت واضحة بأن التصعيد قد يكون وشيكا في لبنان"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول أن "الحرب في لبنان ليست حتمية وأبدينا انفتاحنا على الجهود الدبلوماسية لباريس وواشنطن".
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وفي وقت لاحق، نقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن التحرّكات الإسرائيلية تشير إلى أنها تستعدّ لحرب واسعة النطاق ضدّ "حزب الله" في لبنان.

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