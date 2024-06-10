ردًا على قصف منازل شبعا.. "حزب الله" يستهدف موقع الرادار

أعلن "الحزب" عن استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية، بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.

وأكّد البيان أن الإستهداف نتج عنه تدمير التجهيزات بشكل مباشر.