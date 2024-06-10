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لبنان

ردًا على قصف منازل شبعا.. "حزب الله" يستهدف موقع الرادار

Lebanon 24
10-06-2024 | 07:36
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أعلن "الحزب" عن استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية، بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.
 
وأكّد البيان أن الإستهداف نتج عنه تدمير التجهيزات بشكل مباشر.
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