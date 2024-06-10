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لبنان
كتاب من وزير البيئة إلى وزيري الداخلية والسياحة ومحافظ بيروت.. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
10-06-2024
|
08:28
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وجّه وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم كتباً إلى كل من وزير الداخلية والبلديات والسياحة القاضي بسام مولوي ووليد نصار ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، للطلب من القيّمين على الفعاليات والحفلات الصيفية التعاقد مع شركات متخصصة في مجال إدارة النفايات الصلبة لإنشاء نظام فرز للبلاستيك والكرتون والمعادن.
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وجاء في الكتاب: "حيث أن وزارة البيئة تقدّر الجهود التي تبذلونها في سبيل تنظيم الفعاليات والحفلات ضمن موسم صيف 2024 والتي من شأنها التأثير ايجاباً على الوضع السياحي والاقتصادي العام في البلاد، وبناء على القوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيث أن هذه الفعاليات تخلّف كمية من النفايات الصلبة سيما البلاستيك والكرتون في مكانها ما يؤدي إلى عدم الحفاظ على مظاهر النظافة العامة، وحيث أن الإدارة السليمة للنفايات الصلبة تُعد جزءاً اساسياً من ضمان بيئة نظيفة ومستدامة وهو ما ينعكس ايجاباً على سمعة البلاد وصحة سكانها وزائريها، وحيث أن معظم الحفلات والفعاليات ستقام ضمن نطاق بلدية بيروت في ال Forum de Beyrouth والواجهة البحرية في ال Biel، وعليه تطلب وزارة البيئة الطلب من القيمين على هذه الفعاليات ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة النفايات الصلبة على أن تأخذ على عاتقها جمع النفايات الناتجة عن هذه الفعاليات وفرزها ومعالجتها بطرق سليمة بيئياً وأن تشمل خدمات هذه الشركة ما يلي:
-توفير حاويات للنفايات مناسبة ومتنوعة لتسهيل عملية الفرز بحسب المرسوم 5605/2019.
- جمع ونقل النفايات بشكل منتظم ومناسب.
- فرز النفايات إلى مواد قابلة لاعادة التدوير ومواد عضوية ومواد غير القابلة للتدوير.
- تسليم النفايات بحسب نوعها إلى جهات مرخصة ليصار إلى إعادة تدويرها و/أو التخلص النهائي منها ضمن القوانين المرعية الإجراء".
وختم وزير البيئة بتوجيه الشكر إلى وزيري الداخلية والسياحة ومحافظ بيروت على تعاونهم.
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