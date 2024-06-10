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لبنان

"جميعهم قصّر"... توقيف 4 شبّان اعتدوا جنسياً على طفلين قاصرين في الجنوب!

Lebanon 24
10-06-2024 | 08:53
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

توافرت معلومات لدى مفرزة النبطيّة القضائية حول تعرّض طفلين قاصرَين (13 و14 عامًا) للضرب والاعتداء الجنسي من قِبَل أربعة شبّان في إحدى البلدات الجنوبيّة، على الفور تمّ تنظيم محضر بالتّنسيق مع القضاء المختص، وبحضور مندوبة عن جمعيّة حماية الأحداث.
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من خلال المتابعة الفوريّة، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة المشتبه بهم، وجميعهم قصّر أيضًا.

 أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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