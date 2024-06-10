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لبنان

هجومٌ جويّ جديد.. طائرات "المقاومة" فوق صفد

Lebanon 24
10-06-2024 | 08:39
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في غضون أقل من 3 ساعات تمكنت أكثر من 6 طائرات مسيّرة لـ"حزب الله" من اختراق الأجواء الفلسطينية الشمالية المحتلة، مستهدفة بذلك مواقع عسكرية إسرائيلية.
 
وفي التفاصيل، فقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه تم رصد إطلاق بين 4 أو 5 طائرات مسيّرة من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث سُمعت أصوات انفجارات قوية فوق صفد.
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كذلك، أشارت المعلومات إلى انفجار صاروخ اعتراضي فوق مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، كذلك في محيط بنت جبيل.
 
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات بدون طيار انطلقت من لبنان إلى إسرائيل وتم اعتراض اثنتين منها وسقطت اثنتان في منطقة كابري.
 
وسبق ذلك دوي صفارات الانذار في الجليل الأعلى ومستوطنات محيطة، حسب الإعلام الإسرائيلي، حيث تم إغلاق الطريق 70 من مفترق "غات كاليل" وحتى "كابري" قرب الحدود مع لبنان.
 
وكان قد أكّد الحزب في بيان أنّه استهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا.
 
 
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