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لبنان

غادة عون: لن نخاف من أي شيء وسنكمل ما بدأنا به

Lebanon 24
10-06-2024 | 09:01
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شددت القاضية غادة عون على أن "نحن امام خيارين واما نريد بناء دولة قانون أو مزرعة، وقرار مدعي عام التمييز غير قانوني، فهو يعطي التوجيهات لكن لا يمكنه أن يصدر عقوبة في حقي"، مشيرة الى ان "جلسة المجلس التأديبي المتعلقة بالبت بالقرار جرى تأجيلها".
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كلام عون جاء خلال وقفة تضامنية معها في قصر عدل بيروت بدعوة من هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"، بالتزامن مع موعد جلستها أمام الهيئة العليا للتأديب، حيث أشارت إلى أنها تقدّر مواقف كتل التغيير والمودعين الذين وقفوا إلى جانبها، لافتة إلى أن هذه ليست قضية أحزاب إنما قضية شعب يبحث عن أمواله.

وحيت عون "نقيب المحامين فادي المصري على مواقفه المبدئية المشرفة في حماية القانون، وقالت: "لن نخاف من اي شيء وسأستمرّ ولن أتوقّف لأنّني أعمل بضميري".
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