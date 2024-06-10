في الجنوب.. محضرا ضبط بحق اصحاب مولدات وسحب عينات من البوظة والعصائر لفحصها

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب تنفيذا لخطة عمل الرقابة الموسمية وقبيل عيد الاضحى المبارك، في مستودعات التمور ومحال الحلويات والبوظة والعصير في الهلالية وحارة صيدا وسينيق والغازية، للتثبت من النظافة العامة وتواريخ الصلاحية وطريقة التخزين، وتم سحب عينات من البوظة والعصائر لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية.

وفي سياق آخر تمت متابعة شكاوى على اصحاب المولدات في بلدة القليلة، ونظم محضرا ضبط بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط وتمنعوا عن اعطاء ايصالات مفصلة للزبائن.