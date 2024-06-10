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لبنان

توتر داخل سجن رومية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
10-06-2024 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان24" بوقوع إشكال داخل سجن رومية تسبب بحال من التوتر.

وحسب المعلومات فإن الإشكال وقع بين مساجين من آل "ع" والدرك.
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