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لبنان

وزير الثقافة: هذا الراهب المطران يمثّلني أنا المسلم ويلهمني

Lebanon 24
10-06-2024 | 09:36
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 زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى دير مار روكز في الدكوانة، وقدم التهنئة لرئيس الرهبنة قدس الأباتي جوزف بو رعد وللمطران ميشال الجلخ بمناسبة سيامة الأخير مطرانا على نصيبين للموارنة شرفا.
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وكان للمرتضى كلمة في المناسبة دوّنها في سجل التهاني ملخصها ان "من النِعم التي أنعم بها الله على لبنان واللبنانيين سيامة الراهب الجلخ مطرانا وهو الابن البار للرهبنة الأنطونية، الأمين على قيمها والمتخذ لنفسه شعارا يجهر به قولا ويمارسه افعالا منطوقه المسيح هو حياتي. وما احوجنا واحوج الانسانية جمعاء لأن يتولى شؤونها من هو مثل المطران جلخ الذي يمثلني انا المسلم  ويلهمني".
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