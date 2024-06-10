26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان: لعبة البورصة السياسية لا تصلح لقيادة وطن
Lebanon 24
10-06-2024
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "أكبر مفاخرنا اليوم هو ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية، لأن القضية، هي قضية بلد ومنطقة، والخلاف السيادي هو عار ومعيب".
وخلال إحتفال تأبيني في حسينية بلدة مصنع الزهرة غربي بعلبك، أشار إلى "أنّ موقفه من التسوية الرئاسية "مرتبط بحماية القرار الوطني من خلال تسوية رئاسية، وما يصح في بلد محكوم بالدستور والقانون، لا يصح في بلد مثل لبنان محكوم بالتبعية من قبل أطرافه للآخرين، ويعيش وسط محرقة إقليمية، ويعيش الطائفية بأصولها وجذورها وفي صميم حياة المواطن فيه".
Advertisement
وطالب المفتي قبلان بـ"العودة إلى المجلس النيابي الذي يمثل الشعب وكل القوى والأطراف السياسية، وجعله مظلة للحوار السياسي، والواقع يفرض على الجميع الحديث بالديمقراطية التوافقية مع ميثاقية توافقية، فزمن المقاول السياسي انتهى ولعبة البورصة السياسية لا تصلح لقيادة وطن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:45 | 2024-06-10
10/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
00:50 | 2024-06-10
10/06/2024 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هرباً من الطقس الحار.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر ببكيني مُثير (صور)
Lebanon 24
هرباً من الطقس الحار.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر ببكيني مُثير (صور)
02:39 | 2024-06-10
10/06/2024 02:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان مكشوف بنقشة النمر.. شقيقة الفنانة هيفا وهبي تُنافسها جمالا (صور)
Lebanon 24
أطلت بفستان مكشوف بنقشة النمر.. شقيقة الفنانة هيفا وهبي تُنافسها جمالا (صور)
04:00 | 2024-06-10
10/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2024-06-10
في الدكوانة.. قداسٌ تكريمي للمطران الجلخ الذي تم تعيينه كـ"أمني سر لدائرة الكنائس الشرقية" في الفاتيكان
12:53 | 2024-06-10
عن الكهرباء و "الفاتورة" في لبنان.. خبرٌ يهمكم جداً!
12:49 | 2024-06-10
الحاج زار البيسري وعرض معه ملف الوجود السوري في لبنان
12:28 | 2024-06-10
إنفجار يهزّ مستوطنة إسرائيلية قريبة من لبنان.. هذا ما حصل
12:09 | 2024-06-10
بالصورة.. شاهدوا ماذا حصل في مكان سقوط "المسيرة الإسرائيلية" بالجنوب
12:03 | 2024-06-10
"كمين" في بلدة جنوبية.. من الذي وقع به؟
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 20:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 20:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 20:59:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24