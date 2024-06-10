Advertisement

لبنان

الحلبي عرض للاوضاع مع وزير الاقتصاد

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1210108-638536359036555102.png
Doc-P-1210108-638536359036555102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري على رأس وفد من المؤسسة والخبراء المعنيين بتطبيق منهج البكالوريا الدولية في عينة من المدارس الرسمية تبلغ 12 مدرسة رسمية، موزعة على مناطق لبنان كافة، وكان عرض للمراحل التي قطعها المشروع.
Advertisement

وشكرت الحريري وزير التربية وفريق عمل الوزارة على "متابعة المشروع خطوة خطوة"، مؤكدة انه "لولا توجيهات الوزير وانخراط الإدارة لما كانت تحققت هذه النجاحات". ولفتت إلى ان "هذه المرحلة تتآلف مع التوجه العالمي الذي تم التعبير عنه في مؤتمر نيويورك حول التحول الرقمي في التربية، ومن ثم الوصول إلى مرحلة دخول الذكاء الإصطناعي إلى القطاع التربوي".

من جهته، ثمن الحلبي الخطوات المحققة، وشكر الحريري على "متابعتها الحثيثة وتأمين الكثير من التكاليف وصولا إلى مرحلة التدريب التي ستتم بعيد الإمتحانات الرسمية"، مبديا "استعداد الإدارة لتكليف منسق في كل مدرسة مشمولة بالمشروع، وأيضا انخراط الإدارة والمعلمين في التدريب المخصص لهذه الغاية".

ثم اجتمع الحلبي مع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، بحضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

يذكر ان سلام  يزور وزارة التربية للمرة الأولى، وقد رحب به الوزير الحلبي، مثمنا "نشاطه وحركته في الداخل والخارج من أجل تحسين أداء الإقتصاد والتجارة والأسواق".

كذلك أشاد سلام بـ"الأداء الذي يؤديه الوزير الحلبي على الرغم من الظروف الراهنة في البلاد"، واطلع على الإستعدادات للامتحانات الرسمية في المناطق اللبنانية كافة.

ثم كانت جولة أفق في الأوضاع العامة وخصوصا الوضع في الجنوب والمنطقة الحدودية التي تشهد اعتداءات إسرائيلية يومية، وانعكاس الأوضاع على البلاد ومؤسساتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-06-10
12:53 | 2024-06-10
12:49 | 2024-06-10
12:28 | 2024-06-10
12:09 | 2024-06-10
12:03 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24