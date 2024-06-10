"حزب الله" يكشفُ نوع المسيّرة التي أسقطها اليوم.. إليكم هذا البيان

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أسقط حزب الله بعد ظهر اليوم طائرة مسيّرة في الجنوب، إذ تعتبر المسيّرة الخامسة التي يتم إسقاطها منذ بدء الحرب.وقال "الحزب" في بيان، أنّه "أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن عناصر "الحزب" لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".وأضاف البيان:" عند وصول "المسيّرة" إلى دائرة النار استهدفها "المجاهدون" بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏