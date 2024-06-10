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لبنان

"حزب الله" يكشفُ نوع المسيّرة التي أسقطها اليوم.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:15
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أسقط حزب الله بعد ظهر اليوم طائرة مسيّرة في الجنوب، إذ تعتبر المسيّرة الخامسة التي يتم إسقاطها منذ بدء الحرب.

وقال "الحزب" في بيان، أنّه "أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن عناصر "الحزب" لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".
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وأضاف البيان:" عند وصول "المسيّرة"  إلى دائرة النار استهدفها "المجاهدون" بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏
 
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