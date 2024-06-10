باسيل يزور "بيت الكتائب" ويلتقي الجميّل ونواب المعارضة

زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على رأس وفدٍ من "التيار"، بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مساء اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل.

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