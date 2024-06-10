Advertisement

لبنان

باسيل يزور "بيت الكتائب" ويلتقي الجميّل ونواب المعارضة

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1210126-638536411053430380.jpg
Doc-P-1210126-638536411053430380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على رأس وفدٍ من "التيار"، بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مساء اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل.
 
Advertisement
وحضر اللقاء عددٌ من نواب المعارضة وهم: الياس حنكش، ميشال الدويهي، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، بلال الحشيمي وسليم الصايغ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-06-10
12:53 | 2024-06-10
12:49 | 2024-06-10
12:28 | 2024-06-10
12:09 | 2024-06-10
12:03 | 2024-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24