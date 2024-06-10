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لبنان

فرنجية استقبل السفير الإيراني وعرض معهُ مستجدات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:32
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إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وأنطوان مرعب.
 
وجرى خلال اللقاء عرضٌ شامل للمستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.
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