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لبنان

لجنة تكنولوجيا المعلومات اطلعت من رياشي على أهمية موضوع التحول الرقمي

Lebanon 24
10-06-2024 | 11:55
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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب طوني فرنجية وحضور وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، والنواب: نقولا صحناوي، ينال الصلح، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر ورازي الحاج، الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس، الخبير في المعلوماتية شربل بشير، الخبيرة في القانون ألين نمار، الخبير في المعلوماتية ربيع بعلبكي والدكتور علي جابر.

 وعلى الأثر، أعلنت اللجنة في بيان، أنها "استمعت إلى وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال في شأن موضوع التحول الرقمي وأهميته. كما استمعت إلى آراء الخبراء".

 وأوضحت أن "النواب ارتأوا، بعد النقاش، أن تكون هناك هيئة ناظمة للتحول الرقمي، وأن تكون وزارة التنمية الإدارية وزارة أصيلة ترعى هذه الهيئة". (الوكالة الوطنية)

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